به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو با اشاره به همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان برای راه‌اندازی این موزه، گفت: آیین گشایش موزه با حضور جمعی از مدیران، مسئولان، هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر برگزار خواهد شد.

او افزود: محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان به‌صورت برخط در آئین گشایش موزه شرکت می‌کنند.

علی حسنلو گفت: بیش از ۳۳۲ اثر تاریخی و هنری از خزانه مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان به موزه هزاره‌های هنر منتقل و برای نخستین‌بار در جزیره کیش رونمایی خواهند شد.

او با اشاره به تنوع و ارزش بالای آثار گفت: مجموعه شامل مجسمه‌های برنزی، سفال‌های اسلامی، سفال‌های آبی و سفید چینی، سفال‌های سلادون چینی، پاراوان ژاپنی، جواهرات باستانی، اشیای عاجی، ترمه‌های دوره قاجار، سکه‌های لاری دوره صفویه، کاشی‌های منقوش، ظروف کریستالی و نقره‌ای و تابلو‌های نقاشی از هنرمندان اروپایی قرن نوزدهم میلادی هستند.

علی حسنلو افزود: آثار در این موزه از حدود ۲۰ کشور و چهار قاره جهان گردآوری شده‌اند و جلوه‌ای از هنر، تمدن و فرهنگ ملل مختلف در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای آثار موزه، همه روزه به میدان مادر، بلوار خانواده، روبه‌روی مرکز خرید میکامال مراجعه کنند.