معاون بهبود تولیدات گیاهی چهارمحال و بختیاری از تامین و توزیع حدود ۶ هزار تن بذر اصلاح‌شده در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روح‌الله سعیدی گفت: این بذور به‌زودی از طریق ۴۹ کارگزاری در سطح استان در دسترس کشاورزان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در بخش گندم دیم، ۱۰ رقم بذر اصلاح شده با تحمل خوب در شرایط کم بارشی و پایداری عملکرد مناسب، و در بخش گندم آبی ارقام جدیدی مانند حیران، زرینه، سیمین رخشان و شه گل با افزایش عملکرد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نسبت به ارقام قدیمی‌تر، به استان وارد شده است

به گفته وی: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، حواله تهیه و از کارگزاری‌ها بذر مورد نیاز خود را دریافت کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان افزود: قیمت بذر گواهی شده گندم دیم ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و گندم آبی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان در محل کارگزاری تحویل کشاورز است.