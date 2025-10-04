پخش زنده
استاندار قم از تصویب احداث نیروگاه ۵۶۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح گامی مهم در مسیر پایداری شبکه برق و توسعه زیرساختهای انرژی قم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه مدیریت انرژی و توسعه نیروگاههای برق قم به ریاست استاندار قم و با حضور روحالله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، امیرعباس بقایی فرماندار قم، یوسف صادقی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، محمد شعاعی مدیرکل منابع طبیعی و سیدرضا مرتضوی مدیر امور اراضی استان برگزار شد.
در این نشست، وضعیت زیرساختهای انرژی و طرحهای توسعهای استان مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار قم در این جلسه با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی برای رشد اقتصادی و صنعتی استان، گفت: با تصویب احداث نیروگاه ۵۶۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در قم، گام بلندی در جهت تقویت تولید برق، کاهش ناترازی انرژی و تأمین مطمئن برق صنایع و بخش خانگی برداشته میشود.