دیدار تیم‌های فوتبال فولاد و تراکتور در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، جدال حساس فولاد خوزستان و تراکتور تبریز در ورزشگاه فولاد آرنا از ساعت ۲۰:۱۵ آغاز شد که نتیجه این دیدار در پایان مسابقه با تساوی بدون گل به اتمام رسید.

در این دیدار موقعیت‌های جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشد و ۲ تیم ۹۰ دقیقه متعادل را دنبال کردند. تراکتور با این تساوی ۹ امتیازی شد و هم‌امتیاز با ۳ دیگر در صدر قرار گرفت. فولاد هم با این تساوی ۶ امتیازی شد و به رده سیزدهم جدول رسید.