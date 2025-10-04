پخش زنده
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۸۹ هزار و ۶۶۵ بارنامه توسط ۸۲ شرکت حملونقل کالا در چهارمحال و بختیاری صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: ۸۲ شرکت حملونقل کالا در استان فعال هستند.
سعید خدابخشی افزود: از ابتدای سال تاکنون هزارو ۹۳۲ پروانه ترافیک در استان صادر شده و ۲ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین نیز بهطور مستمر در حال خدمترسانی به رانندگان و ناوگان حملونقل هستند.
به گفته وی: در برنامههای آتی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی و بهینهسازی فرآیندهای حملونقل در دستور کار قرار دارد.