از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۸۹ هزار و ۶۶۵ بارنامه توسط ۸۲ شرکت حمل‌ونقل کالا در چهارمحال و بختیاری صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: ۸۲ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان فعال هستند.

سعید خدابخشی افزود: از ابتدای سال تاکنون هزارو ۹۳۲ پروانه ترافیک در استان صادر شده و ۲ مرکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین نیز به‌طور مستمر در حال خدمت‌رسانی به رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل هستند.

به گفته وی: در برنامه‌های آتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی و بهینه‌سازی فرآیند‌های حمل‌ونقل در دستور کار قرار دارد.