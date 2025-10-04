به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرمربی تیم جوانان ایران، با اشاره به برگزاری بازی‌های آسیایی UTL به میزبانی بحرین، گفت: با توجه به شباهت شرایط آب‌وهوایی و امکانات ورزشی کیش با محل برگزاری مسابقات و با هدف ارتقای روحیه ورزشکاران، اردو در کیش برگزار شد.

رضا مرتاضی، با قدردانی از حمایت‌های معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، افزود: کیش از ظرفیت‌های بالایی در حوزه ورزش برخوردار است، سالن‌ها و تجهیزات ورزشی استاندارد کیش، زمینه‌ای مناسب برای آماده‌سازی ورزشکاران در راستای حضور در رقابت‌های آسیایی و بین‌المللی فراهم کرده است.

او افزود: تیم جوانان ایران با ۱۴ ورزشکار در دو رشته MMA و پنچاک سیلات در مسابقات UTL بحرین شرکت می کند.

رضا مرتاضی، افزود: از این تعداد، ۱۲ ورزشکار شامل ۸ مرد و ۴ زن در رشته MMA و ۲ ورزشکار شامل یک مرد و یک زن در رشته پنچاک سیلات به میدان خواهند رفت.