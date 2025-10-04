پخش زنده
تیم جوانان ایران در رشتههای MMA و پنچاک سیلات، چهارمین اردوی آمادهسازی خود را پیش از مسابقات آسیایی در کیش آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرمربی تیم جوانان ایران، با اشاره به برگزاری بازیهای آسیایی UTL به میزبانی بحرین، گفت: با توجه به شباهت شرایط آبوهوایی و امکانات ورزشی کیش با محل برگزاری مسابقات و با هدف ارتقای روحیه ورزشکاران، اردو در کیش برگزار شد.
رضا مرتاضی، با قدردانی از حمایتهای معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، افزود: کیش از ظرفیتهای بالایی در حوزه ورزش برخوردار است، سالنها و تجهیزات ورزشی استاندارد کیش، زمینهای مناسب برای آمادهسازی ورزشکاران در راستای حضور در رقابتهای آسیایی و بینالمللی فراهم کرده است.
او افزود: تیم جوانان ایران با ۱۴ ورزشکار در دو رشته MMA و پنچاک سیلات در مسابقات UTL بحرین شرکت می کند.
رضا مرتاضی، افزود: از این تعداد، ۱۲ ورزشکار شامل ۸ مرد و ۴ زن در رشته MMA و ۲ ورزشکار شامل یک مرد و یک زن در رشته پنچاک سیلات به میدان خواهند رفت.