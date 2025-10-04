سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: از نتیجه مساوی راضی نیستم، اما بازیکنان خسته بودند. ما هر چهار روز یک‌بار بازی می‌کنیم و شرایط جوی نیز کار را سخت کرده بود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری بعد از دیدار مقابل فولادخوزستان اظهار داشت: در این بازی تا لحظه آخر شانس خوبی برای پیروزی داشتیم. حریف روی توپ‌های بلند خطرناک بود و در مجموع، تساوی نتیجه‌ای عادلانه محسوب می‌شود؛ چرا که هر دو تیم می‌توانستند بازی را به نفع خودشان تمام کنند.

وی افزود: تا لحظه آخر برای رسیدن به گل تلاش کردیم. با وجود اینکه از تساوی رضایت ندارم، نتیجه به عدالت نزدیک بود.

سرمربی تراکتور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه تراکتور در این بازی تحت فشار بود و خبرنگاران و هواداران حاضر در ورزشگاه نیز بر این باور بودند، گفت: این دیدگاه شخصی شماست و نمی‌توانید بگویید با همه صحبت کرده‌اید. گلر من نبود که وقت‌کشی می‌کرد. ما تا آخرین لحظه برای پیروزی جنگیدیم. من عصبانی نیستم، فقط از نتیجه رضایت ندارم. انتظار داشتم سؤال بپرسید، نه اینکه نظر شخصی‌تان را مطرح کنید.

اسکوچیچ ادامه داد: برای یحیی گل‌محمدی، تیم فولاد و نظر شما احترام قائلم، اما این سبک فوتبال که در ایران جا افتاده و گلر بیست بار زمین می‌افتد، برای من قابل احترام و خوشایند نیست. من نگفتم فولاد موقعیت نداشت؛ آنها روی اوت و ضربات ایستگاهی خطرساز بودند و تیم خوبی هستند. با در نظر گرفتن شرایط جوی و فشردگی مسابقات، تا ثانیه آخر برای برد تلاش کردیم. هیچ‌گاه از مساوی راضی نمی‌شوم و هیچ‌وقت وقت‌کشی نمی‌کنیم؛ همیشه برای پیروزی می‌جنگیم.