به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با پیش‌بینی کاهش دما برای این استان نسبت به سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار داد.

معصومه نوروزی افزود: توصیه می‌شود کشاورزان در برداشت محصولات کشاورزی نظیر ذرت، لوبیا و انگور تسریع کنند.

وی ادامه داد: این کاهش دما در صبح و شب هنگام بیشتر از طول روز رخ می‌دهد و تا روز دوشنبه ادامه دارد از همین‌رو لازم است اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ایجاد خسارت در بخش کشاورزی انجام گیرد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری همچنین از وزش باد شدید تا یکشنبه هفته پیش رو خبر داد و گفت: این وضعیت سبب خیزش گرد و خاک محلی و همچنین انتقال کرد و غبار به استان می‌شود.