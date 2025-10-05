پخش زنده
تیم فوتبال بایرن مونیخ با پیروزی مقابل آینتراخت فرانکفورت در هفته ششم بوندسلیگای آلمان با ۱۸ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته ششم بوندسلیگای آلمان به این شرح است:
آگزبورگ ۳ - یک ولفسبورگ
بایرلورکوزن ۲ - صفر یونیون برلین
دورتموند یک - یک لایپزیش
وردربرمن یک - صفر سن پائولی
آینتراخت فرانکفورت صفر - ۳ بایرن مونیخ
برنامه هفته ششم بوندسلیگای آلمان - یکشنبه ۱۳ مهر:
اشتوتگارت - هایدنهایم
هامبورگ - ماینتس
مونشن گلادباخ - فرایبورگ
