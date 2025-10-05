به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته ششم بوندسلیگای آلمان به این شرح است:

آگزبورگ ۳ - یک ولفسبورگ

بایرلورکوزن ۲ - صفر یونیون برلین

دورتموند یک - یک لایپزیش

وردربرمن یک - صفر سن پائولی

آینتراخت فرانکفورت صفر - ۳ بایرن مونیخ





برنامه هفته ششم بوندسلیگای آلمان - یکشنبه ۱۳ مهر:

اشتوتگارت - هایدنهایم

هامبورگ - ماینتس

مونشن گلادباخ - فرایبورگ





تیم فوتبال بایرن مونیخ با ۱۸ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم‌های دورتموند با ۱۴ و لایپزیش با ۱۳ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.