تیم فوتبال رئال مادربد در هفته هشتم فوتبال لیگای اسپانیا با نتیجه ۳ - یک مقابل ویارئال به پیروزی رسید و با ۲۱ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته هشتم فوتبال لیگای اسپانیا به این شرح است:

رئال اویدو صفر - ۲ لوانته

خیرونا ۲ - یک والنسیا

اتلتیک بیلبائو ۲ - یک مایورکا

رئال مادرید ۳ - یک ویارئال

برنامه هفته هشتم فوتبال لیگای اسپانیا - یک شنبه ۱۳ مهر:

آلاوس - الچه

سویا - بارسلونا

اسپانیول - رئال بتیس

رئال سوسیداد - رایو وایه کانو

سلتاویگو - آتلتیکومادرید

در جدول رئال مادرید با ۲۱ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بارسلونا با ۱۹ و و یارئال با ۱۶ امتیاز دوم و سوم هستند.