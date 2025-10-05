پخش زنده
تیم فوتبال رئال مادربد در هفته هشتم فوتبال لیگای اسپانیا با نتیجه ۳ - یک مقابل ویارئال به پیروزی رسید و با ۲۱ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته هشتم فوتبال لیگای اسپانیا به این شرح است:
رئال اویدو صفر - ۲ لوانته
خیرونا ۲ - یک والنسیا
اتلتیک بیلبائو ۲ - یک مایورکا
رئال مادرید ۳ - یک ویارئال
برنامه هفته هشتم فوتبال لیگای اسپانیا - یک شنبه ۱۳ مهر:
آلاوس - الچه
سویا - بارسلونا
اسپانیول - رئال بتیس
رئال سوسیداد - رایو وایه کانو
سلتاویگو - آتلتیکومادرید
در جدول رئال مادرید با ۲۱ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بارسلونا با ۱۹ و و یارئال با ۱۶ امتیاز دوم و سوم هستند.