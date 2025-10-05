مدیر کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت:مدل بازرسی‌های ما تغییر یافته و متمرکز‌تر خواهد شد و باید با احتکار ۵۵ قلم کالای ارائه شده از وزارتخانه و دادستانی کشور به صورت برنامه ریزی شده مقابله کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، پرنیان در جلسه تشریح ابلاغیه وزارت صمت در خصوص ضرورت عرضه اقلام موضوع احتکار و ابلاغیه دادستان کل کشور در خصوص نظارت اتاق‌های اصناف بر بازار عرضه کالا و خدمات در تبریز با بیان اینکه نمونه وحدت ، همدلی ، همکاری و مدیریت جهادی در دفاع مقدس ۱۲ روزه را شاهد بودیم گفت:نشان داده‌ایم در شرایط بحران نیز، همانند شرایط عادی توان حل مشکلات را داریم.

وی با اشاره به اینکه تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ستودنی است و در همین راستا حمایت از تولید شعار سال ایشان بود افزود:امنیت پایدار در اقتصاد پایدار کشور است و به همین واسطه رضایت مردم نیز کسب می‌شود.

مدیر کل صمت آذربایجان شرقی با ابراز امیدواری از اینکه این جلسات با هدف همفکری و مشارکت برگزار می‌شود تا در مقابل تحریم‌ها و جنگ شدید روانی دشمنان مقابله کنیم اظهار داشت:دشمن سعی در آشفتگی بازار کشور دارد پس باید کنترل فضای روانی جامعه در اولویت ما باشد.

پرنیان ادامه داد:نظم بازار در موضوع ارائه کالا‌های اساسی از منویات مقام معظم رهبری است که باید در اولویت اقدامات همه مسئولان قرار گیرد. همچنین می‌توانیم از ظرفیت مناطق آزاد برای تنظیم بازار استفاده کنیم.