ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک فروند موشک از یمن شلیک شده و صدای چندین انفجار به گوش رسیده است.

شلیک مجدد موشک از یمن و اختلال در فرودگاه بن‌گوریون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به گفته ارتش رژیم اسرائیل، این موشک موجب فعال شدن آژیر‌های خطر در چندین منطقه در اسرائیل شد.

شبکه ۱۲ اسرائیل نیز خبر داد که در پی این حمله، آسمان فرودگاه بن‌گوریون به طور موقت تعطیل شده است.

پایگاه صهیونیستی «واللا» نیز اعلام کرد که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از شنیده شدن چندین صدای انفجار در چند منطقه اسرائیل پس از شلیک موشک از یمن خبر دادند.

تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.