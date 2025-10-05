پخش زنده
امروز: -
رهبر کره شمالی گفت که پیونگ یانگ در واکنش به آرایش نظامی آمریکا در شبهجزیره کره، «تجهیزات ویژه خود را علیه اهداف بزرگ» مستقر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در افتتاحیه یک نمایشگاه تسلیحاتی در پیونگ یانگ گفت: اتحاد هستهای آمریکا و جمهوری کره (کره جنوبی) به سرعت در حال پیشرفت است و آنها رزمایشهای گوناگونی برای اجرای سناریوهای خطرناک انجام میدهند.
وی افزود: تقویت حضور نظامی ارتش آمریکا در منطقه جمهوری کره نگرانی راهبردی ما درباره این منطقه را افزایش داده است و به دلیل آن تجهیزات ویژه خود را علیه اهداف بزرگ مستقر کردهایم.
رهبر کره شمالی با بیان اینکه تحولات نظامی در جنوب شبهجزیره کره را «از نزدیک رصد» میکند، گفت: دشمن باید درباره اینکه وضعیت امنیتی آنها به چه سمتی حرکت میکند، نگران باشد.
وی تاکید کرد: کره شمالی «بدون تردید اقدامات نظامی بیشتری» برای آمادگی به منظور پاسخ دادن به نیروهای آمریکا اتخاذ خواهد کرد.
کیم درباره «تجهیزات ویژهای» که از آنها صحبت کرد، جزئیاتی ارائه نکرد.
آمریکا حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی در شبهجزیره کره مستقر کرده و به تازگی رزمایش نظامی مشترکی با کره جنوبی و ژاپن برگزار کرد.
پیونگ یانگ همواره با رزمایشهای نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه مخالفت کرده و آنها را تمرینی برای تهاجم به خود قلمداد میکند.
با این حال، کیم جونگ اون اعلام کرده است که اگر واشنگتن خواهان خلع سلاح هستهای کره شمالی نباشد این کشور برای ازسرگیری تماسها با آمریکا آمادگی دارد.
کره شمالی همواره تاکید کرده است که از تسلیحات هستهای دست نخواهد کشید و خود را یک کشور هستهای «غیرقابل بازگشت» معرفی کرده است.