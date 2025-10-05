پخش زنده
فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانی با درگیریهای مسلحانه در نقاط صفر مرزی، موفق شد ۳ هزار قبضه انواع سلاح جنگی و ۲۳ تن مواد مخدر را کشف و ضبط کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از هفته فراجا که با عنوان «هماهنگی با مرزنشینان» نامگذاری شده است، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، با تبریک این روز به مرزبانان کشور، در برنامه میزگرد خبری از تلاشها و مجاهدتهای شبانهروزی آنان در برقراری امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
وی گفت: در این روز خجسته، لازم میدانم تبریک و تهنیت صمیمانهای تقدیم کنم به همه دلاورمردان غیور مرزبانی در اقصی نقاط مرزهای کشور، چه در مرزهای آبی و چه در مرزهای خشکی. امروز به خود میبالیم که مرزبانان ما با تلاش شبانهروزی، امنیت را در گستره ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی و در مجموع ۸۷۵۵ کیلومتر مرزهای آبی و زمینی برقرار کردهاند.
قدردانی از خانوادههای مرزبانان
فرمانده مرزبانی فراجا در ادامه افزود: بیتردید، این پایداری و اقتدار بدون همراهی و صبر خانوادههای محترم مرزبانان امکانپذیر نبود. خانوادههایی که با شکیبایی، پشتیبانی و دعای خیر خود، یار و یاور مرزبانان غیورند و زمینهساز آرامش و امنیت کشور میشوند. از صمیم قلب به این عزیزان و خانوادههای معززشان تبریک و خداقوت عرض میکنم.
فرمانده مرزبانی فراجا، با تأکید بر رویکرد مردممداری این نیرو گفت:ما مردممدار هستیم؛ چراکه اگر برای یکی از مرزنشینان در طول سال اتفاقی رخ دهد، مرزبانی در کنار آنان است و در ابعاد مختلف از جمله در حوادث طبیعی و شرایط بحرانی، حمایت و کمک لازم را انجام میدهد.
بهرهگیری از ظرفیت مرزبانان برای پشتیبانی از مرزنشینان
وی با اشاره به جمعیت قابلتوجه مرزنشینان کشور افزود: در حال حاضر حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مرزنشین در کشور داریم که مرزبانی در حوزههای غذایی، امنیتی و معیشتی پشتیبان آنان است. امنیت کشور از مرزها آغاز میشود و هر اندازه امنیت در مرزها تقویت شود، قطعاً در امنیت داخلی کشور نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.
اقتدار مرزبان و مشارکت مردم، دو رکن اصلی امنیت مرزها
فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: مرزبان باید مقتدر باشد؛ یعنی سینه سپر کند و چشم بیدار نظام برای دفاع از تمامیت ارضی کشور باشد. در کنار این اقتدار، مشارکت مردم، بهویژه مرزنشینان، بسیار مهم است؛ چرا که بالاترین سرمایه اجتماعی مجموعه انتظامی کشور، همین مردم عزیز و همراه هستند.
فرمانده مرزبانی فراجا، با اشاره به اصل مردممداری در مأموریتهای مرزبانی گفت: ما مردممداری را سرلوحه کار خود قرار دادهایم. در حوادث مختلف، چه زمانی که یکی از مرزبانان ما در درگیری با اشرار یا معاندین مجروح میشود و چه هنگام بروز بیماری یا سانحه در مناطق مرزی، همواره شاهد همراهی و فداکاری مردم محلی بودهایم. حتی در مواردی که شرایط آبوهوایی اجازه پرواز بالگرد را نداده و امکان امدادرسانی از سوی ما یا حتی کشورهای همجوار مانند ترکیه فراهم نبوده است، مردم روستاهای مرزی با امکانات محدود خود به کمک مجروحان آمده و آنان را به پایین منتقل کردهاند.
خدمترسانی مرزبانان به مردم و تقویت پیوند با مرزنشینان
وی با بیان اینکه مرزبانی خود را خادم مردم مرزنشین میداند، افزود: هر زمان که نیاز باشد، از تمام توان خود برای کمک به مردم استفاده میکنیم. جادههای مرزی که عمدتاً در اختیار مرزبانی است، برای تردد و تسهیل امور مردم نیز باز است. اگر در پاسگاهها دندانپزشک یا پزشک داشته باشیم، خدمات درمانی را به مردم ارائه میدهیم. در طول سال، تیمهای پزشکی مرزبانی برای درمان و کمک به مرزنشینان اعزام میشوند.
حضور مرزنشینان در برنامههای مشارکت همگانی
فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: امروز در روزی که به نام مشارکت همگانی نامگذاری شده است، بیش از ۳۰۰ نفر از مرزنشینان از ۱۶ استان مرزی کشور در برنامههای ما حضور یافتند. ضمن قدردانی از آنان، جلسهای برای همافزایی و هماهنگی بیشتر برگزار شد. خوشبختانه این عزیزان با محبت از عملکرد مرزبانی در طول سال تشکر کردند و این برای ما سرمایهای ارزشمند است.
یاد شهدای مرزبانی و تأکید بر اقتدار نیروهای فراجا
سردار گودرزی با گرامیداشت یاد شهدای مرزبانی گفت: اقتدار امروز مرزبانی حاصل خون شهدا و ایثار رزمندگان ماست. در حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه، نخستین شهیدان ما در همان دقایق ابتدایی درگیری، دو تا سه نفر از سربازان غیور بودند که هنگام رصد مرز با سامانههای الکترونیکی و اپتیکی به شهادت رسیدند. یاد و نامشان را گرامی میداریم و از خداوند برایشان رحمت و برای خانوادههایشان صبر و اجر مسئلت داریم.
فرمانده مرزبانی فراجا، با اشاره به مأموریتهای متنوع و حساس این نیرو در سال جاری گفت: مرزبانی فراجا در سال گذشته موفق شد بیش از ۳ هزار قبضه انواع سلاح جنگی را در نقطه صفر مرزی و اغلب در درگیریهای مسلحانه کشف و ضبط کند. همچنین بیش از ۲۳ تن انواع مواد مخدر در عملیاتهای مختلف و ۴۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان کشف شد. در حوزه اتباع غیرمجاز نیز، از میان یکمیلیون و هفتصد هزار نفر اتباع خارجی شناساییشده، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مناطق مرزی جنوب شرق و شمال غرب کشور دستگیر و از کشور طرد شدند.
استمرار اقتدار مرزبانان در دفاع از امنیت ملی
فرمانده مرزبانی فراجا افزود: مرزبانی علاوه بر مأموریتهای ذاتی خود، در مواقع لازم بهعنوان بازوی عملیاتی نیروی انتظامی کشور وارد عمل میشود؛ از تأمین امنیت انتخابات و مقابله با اشرار گرفته تا همکاری در ناآرامیها و اجرای طرحهای امنیتی ویژه. در کنار این مأموریتها، تاکنون ۶۱۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز نیز توسط مرزبانان کشف شده است که میتوانست تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد.
برنامههای هفته فراجا؛ از تجلیل پیشکسوتان تا نشستهای تخصصی
وی در تشریح برنامههای هفته فراجا اظهار داشت: در این هفته، همایش سراسری مرزبانان در تهران برگزار شد و همزمان در استانها شاهد برگزاری نشستهای هماندیشی با پیشکسوتان مرزبانی و تجلیل از خانواده کارکنان بودیم. همچنین جلساتی با نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس و نشستهای هماندیشی با مرزنشینان برگزار شد تا راهکارهای تقویت تعامل مردم و مرزبانان بررسی شود.
ارتقای تابآوری روانی و رفاه مرزبانان
سردار گودرزی با اشاره به اهمیت سلامت روانی نیروهای مرزبانی گفت: بهعنوان مسئول انجمن علم روانشناسی پلیس ایران، برنامههای متعددی برای افزایش آستانه تحمل و تابآوری همکاران و خانوادههای آنان در نظر گرفتهایم. کارگاههای مشاوره و آموزش روانی بهطور مستمر در پاسگاهها و یگانهای مرزی برگزار میشود تا همکاران ما بتوانند با روحیهای بالا مأموریتهای سنگین را انجام دهند.
خدمات مهندسی، فنی و رفاهی در مرزها
وی در ادامه گفت: در سالهای اخیر تلاش کردهایم زیرساختهای مرزی را توسعه دهیم. بیش از ۱۵۰ برجک مرزی برقدار شدهاند، مسیرهای دسترسی و جادههای مرزی اصلاح شده و با همکاری حوزههای مهندسی رزمی و فاوایی، زیرساختهای ارتباطی از جمله فیبر نوری، تلفن و سیستمهای الکترونیکی و اپتیکی در پاسگاهها و برجکها ایجاد شده است تا مرزبانان بتوانند با خانوادههایشان در ارتباط باشند.
تقویت دیپلماسی مرزی و همکاری با همسایگان
فرمانده مرزبانی فراجا یکی از محورهای مهم مأموریتهای این نیرو را دیپلماسی مرزی دانست و گفت: در معاونت معاهدات و امور حقوقی مرزبانی، دیپلماسی لحظهای با کشورهای همسایه برقرار است. در ششماهه گذشته، ۱۶۱ اجلاس و کمیسیون مرزی با ۱۵ کشور همجوار برگزار کردهایم که بیشترین تعامل با کشور عراق در ایام اربعین بوده است. در این همکاریها، قرارگاههای مشترک، گشتهای ترکیبی و جلسات هماهنگی لحظهای برای رفع اختلافات و تأمین امنیت زائران امام حسین (ع) برگزار شده است.
مرزبان؛ سرباز بیتوقع امنیت ملی
سردار گودرزی با قدردانی از تلاش مرزبانان کشور گفت: مرزبانان ما ادامهدهندگان راه رزمندگان دفاع مقدس هستند. آنان در شرایط سخت اقلیمی، با کمترین امکانات و بیشترین احساس مسئولیت، امنیت مرزهای کشور را تأمین میکنند. بهجرأت میتوان گفت سرباز جمهوری اسلامی ایران نجیبترین سرباز دنیاست؛ بیتوقع، صبور و فداکار. از تلاش همه این عزیزان و خانوادههای محترمشان صمیمانه قدردانی میکنم.
فرمانده مرزبانی فراجا، با اشاره به اقدامات گسترده مرزبانی در یک سال گذشته گفت: تعاملات دیپلماتیک و مرزی با کشورهای همسایه در سال گذشته بهصورت بینظیر انجام شده و شاخصههای آن کاملاً مثبت و ملموس است. اختلافات مرزی کوچک با کشورهای همسایه بلافاصله توسط افسران ژئودز و تیم دیپلماسی مرزی ما بررسی و حل میشود تا روند امنیت و مرزبندی بهطور مستمر ادامه یابد.
مشارکت ارتش و سپاه در احداث دیوارهای مرزی
فرمانده مرزبانی فراجا افزود: در جنوب شرق و شمال غرب کشور، دیوارکشی مرزها با کمک ارتش و سپاه در حال اجراست. اعتبارات مصوب ستاد کل نیروهای مسلح برای این پروژهها تأمین شده و اقدامات تکمیلی شامل نصب حسگرها، فیبر نوری، سیستمهای الکترونیک، برجکهای نگهبانی و تأمین آب برای پاسگاهها و واحدها بر عهده مرزبانی است. بهویژه در حوزه ایلام، پروژه دیوارکشی در حال پیشرفت است و پیشبینی میکنیم طی یکی دو سال آینده، بخش عمدهای از مشکلات امنیتی مرزها کاهش یابد.
نقش دیوارکشی در تأمین امنیت پایدار
سردار گودرزی در ادامه خاطرنشان کرد: این دیوارکشیها، به همراه اقدامات مهندسی ارتش و سپاه و پیگیری مستمر مرزبانی، نقش مؤثری در تأمین امنیت پایدار مرزها دارد و به حمدالله روند اجرا با هماهنگی مسئولان کشور و اعتبارات مصوب ادامه دارد. این اقدامات نشاندهنده عزم و اهتمام جدی نیروهای مسلح در حفاظت از مرزها و امنیت ملی است.
فرمانده مرزبانی فراجا، با اشاره به اقدامات عملیاتی دریابانی گفت: مبارزه با قاچاق سوخت در دریا، کار سادهای نیست و تفاوت زیادی با مأموریتهای خشکی دارد. شرایط شرجی و گرمای تابستان، پیچیدگی عملیات و نیاز به کنترل لحظهای شناورها، از چالشهای همیشگی ماست. در سال گذشته، خودروها و شناورهایی که سوخت غیرمجاز دریافت میکردند، حتی اگر ظرف ۲۴ ساعت تنها ۳۷ هزار لیتر سوخت را منتقل میکردند، شناسایی و دستگیر شده و به محاکم قضایی معرفی شدند. این اقدامات باعث شد تا روند قاچاق سوخت و کالا در مرزهای دریایی تا حد زیادی کنترل شود.
الحاق شناورهای جدید و افزایش توان عملیاتی دریابانی
سردار گودرزی افزود: برای مقابله مؤثر با این نوع قاچاق، نیروهای دریابانی ما تقویت شدهاند. شناورهای جدید شامل شناورهای ۶۰ فوتی «حیدر» و شناورهای ۲۳ فوتی تندرو به ناوگان دریابانی اضافه شدهاند. این شناورها توان عملیاتی ما را افزایش داده و امکان پاسخ سریع و مؤثر به تحرکات غیرقانونی را فراهم میکنند. علاوه بر این، رزمایشهای اقتداری متعددی، از جمله رزمایشهای آینده در جنوب کشور تحت عنوان «محمد رسولالله» برگزار خواهد شد تا آمادگی نیروها برای مقابله با قاچاق و تهدیدات دریایی بیش از پیش ارتقا یابد.
پیچیدگی عملیات دریابانی و تجربه عملیاتی
وی با تأکید بر سختی مأموریتهای دریابانی گفت: این عملیاتها با چالشهای زیادی همراه است؛ از گرمای شدید و رطوبت بالا گرفته تا شرایط عملیاتی پیچیده در دریا. مقابله با قاچاقچیانی که سوخت و کالاهای غیرمجاز را در طول مسیر انتقال میدهند، نیازمند مهارت، آمادگی و حضور مستمر نیروهای دریابانی است. خوشبختانه با الحاق شناورهای جدید و افزایش تجهیزات، توان مقابله ما در دریابانی بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
هشدار نسبت به افزایش قاچاق و ضرورت بسیج عمومی
فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: متأسفانه حجم قاچاق کالا و سوخت در سالهای اخیر بسیار افزایش یافته است. اگر قبل از انقلاب یک ملوان در ۴۰ تا ۵۰ روز سفر دریایی، مقدار محدودی کالای شخصی برای خانواده خود میآورد، امروز این موضوع به مقیاس ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن قاچاق رسیده است. این مسئله نیازمند بسیج همه مسئولین و همکاری جدی دستگاههاست. ما آمادگی داریم در گفتگوی ویژهای، جزئیات قاچاق و اقدامات انجامشده توسط مرزبانی را برای اطلاع مردم شرح دهیم تا آگاهی عمومی افزایش یابد.
نگاه به آینده و استمرار مأموریتها
سردار گودرزی گفت: با الحاق شناورهای جدید، رزمایشهای اقتداری و آمادگی نیروهای دریابانی، مرزبانی فراجا همچنان در خط مقدم مبارزه با قاچاق و تهدیدات دریایی قرار دارد. تلاش ما بر تأمین امنیت پایدار در مرزهای دریایی کشور، حفاظت از اموال مردم و پیشگیری از ورود اقلام غیرضروری به کشور متمرکز است. این مأموریتها همواره با اعتقاد، فداکاری و تخصص نیروهای دریابانی دنبال میشود.
توسعه زیرساختها و ارتقای توان عملیاتی مرزبانی
سردار گودرزی با اشاره به وضعیت واحدهای مرزی و برجکها گفت: بعضی از واحدهای ما قدیمی هستند و نیازمند احداث بناهای جدید برای پاسگاهها و برجکها است. تأمین برق، آب و گاز از اولویتهای اصلی ما در سال جاری است تا نیروها بتوانند با شرایط بهتر و بهرهوری بیشتر خدمت کنند.
وی افزود: توانمندسازی اقدامات کنترلی در فضای سایبر نیز در دستور کار قرار دارد و سیستمهای تحلیل داده مرزبانی بهروزرسانی شده است. انسداد مرزها، به ویژه در جنوب شرق، شمال غرب، غرب و خوزستان، از دیگر اولویتهای ماست تا مانع ورود غیرمجاز افراد و کالاها شود.
دیپلماسی مرزی و همکاری با کشورهای همسایه
سردار گودرزی تصریح کرد: دیپلماسی با کشورهای همسایه برای کسب تجربه و انتقال دانش مرزی به دیگران از اهمیت ویژهای برخوردار است. اخیراً هیئتی از مرزبانی تاجیکستان از ظرفیتهای ما بازدید کردند و از تجهیزات پیشرفته، به ویژه رادارهای ساحلی در خلیج فارس، دیدن کردند. این رادارها، در نقاط حساس سواحل و جزایر، نقش مهمی در پایش و کنترل دارند.
تقویت شناورهای مرزبانی و رزمایشهای اقتداری
فرمانده مرزبانی ادامه داد: با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شناورهای جدیدی به ناوگان دریابانی اضافه شده است که قادر به ردیابی قاچاقچیان در خشکی و دریا هستند. این شناورها در رزمایشهای آینده مورد بهرهبرداری قرار میگیرند و مهارت عملیاتی نیروها افزایش مییابد.
خوشایندسازی محیط خدمت و ارتقای تابآوری پرسنل
وی درباره وضعیت سربازان مرزبانی گفت: یکی از دغدغههای اصلی ما خوشایندسازی محیط خدمت است تا تابآوری و آستانه تحمل سربازان افزایش یابد. این اقدامات در استانهای خراسان جنوبی، البرز و فارس در حال انجام است و مورد توجه ویژه فرماندهان قرار دارد.
استرداد و برخورد با اتباع غیرمجاز
سردار گودرزی افزود: مرزبانی در مقابله با ورود غیرمجاز اتباع خارجی نیز فعال است. در برخی شبها، بین ۸۰۰ تا هزار نفر از مرزهای غیرمجاز در سراوان دستگیر میشوند و تا تحویل به مرز خودشان، مسافت ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتری طی میکنند. در سال گذشته، بیش از ۱۰۱ هزار نفر در نقاط صفر مرزی دستگیر و بررسی شدند و یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیومتریک شدهاند. این اقدامات شامل شناسایی افرادی است که ممکن است جرمی مرتکب شده یا عضو گروههای مسلح تروریستی باشند.
تلاش مستمر برای امنیت پایدار
فرمانده مرزبانی در پایان گفت: همه این اقدامات در راستای حفظ امنیت داخلی و مرزهای کشور انجام میشود. ما با جدیت و انسجام، توان عملیاتی و مدیریتی خود را تقویت میکنیم تا امنیت پایدار و آرامش برای مردم فراهم و هرگونه تهدید داخلی و خارجی به سرعت کنترل شود.