پخش زنده
امروز: -
خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکرهکننده حماس برای اولین بار پس از حمله هوایی رژیم اسرائیل به قطر، مقابل رسانهها سخنرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خلیل الحیه، یکی از رهبران کلیدی جنبش حماس و سرپرست تیم مذاکرهکننده این جنبش، برای نخستین بار پس از حمله ارتش اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، مقابل دوریبن رسانهها حاضر شد.
این حمله در تاریخ ۱۸ شهریور منجر به شهادت «همام الحیه» پسرش، «جهاد لبد» مدیر دفتر او و تعدادی از اعضای تیم کاری دفترش شد.
الحیه با بیان احساسات خود در غم شهادت هزاران نفر از مردم غزه گفت: «امروز در سایه درد، عزت و کرامت زندگی میکنیم. دردی که ناشی از شهادت هزاران نفر فرزندمان است و خداوند به ما افتخار داد که فرزندان، نوهها و خویشاوندانمان هم جزو آنها باشند. ما جزئی از این خانواده بزرگ غزهایم.»
او به نقش برجسته غزه در مبارزه کلی امت اسلام اشاره کرد و افزود: «غزه امروز به جای کل امت ایستاده است. از خداوند میخواهیم صبر بر بازماندگان مردممان نازل کند.»
الحیه ادامه داد که بزرگی فاجعه در غزه، غم شخصیاش برای از دست دادن پسر و دوستانش را کمرنگ میکند. او گفت: «غم جدایی از پسرم، یارانم و جوانانی که کنارم بودند، عمیق است. اما در این مدت، صحنههای کشتار فرزندان ملتمان در غزه، غم عزیزانم را از یادم برده است».
او در ادامه گفت: «من میان فرزندانم و هر کودک فلسطینی در غزه که رژیم اشغالگر او را میکشد، فرقی نمیگذارم. اما از خدا میخواهیم خونشان راهی به پیروزی، قدس و غزه امت باز کند.»