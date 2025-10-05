بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی با حضور جمعی از مقامات، هنرمندان و مهمانانی از ترکیه و ارمنستان در عمارت اتحادیه تهران گشایش یافت.

آغاز به کار بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین افتتاح بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی دیشب با حضور رضا مردانی مدیرکل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان، هنرمندان و مهمانان هنرمندی از ترکیه و ارمنستان در محوطه خارجی خانه اتحادیه برگزار شد.

کرنانوازی، شبیه‌خوانی، تخت‌حوضی، نقالی، خیمه‌شب‌بازی، موسسقی گیلان و.. از جمله برنامه‌هایی است که در این روز به اجرا گذاشته شد.

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی ـ پژوهشی، فضای باز و صحنه‌ای برگزار می‌شود.

دوره‌های آموزشی این جشنواره ۲۴ شهریور به پایان رسید و پس از آن، از سوم تا ۱۱ مهر، سمینار‌ها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی برگزار شد.

همچنین از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه اجرا‌های غیررقابتی به عنوان بخش پایانی جشنواره روی صحنه می‌رود.