مدیر کل امور دانشجویی وزارت بهداشت گفت: امسال سهم صندوق رفاه از وام ودیعه مسکن برای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی، با افزایش ۵۴ درصدی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و سهم بنیاد ملی نخبگان با افزایش ۲۰ درصدی به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان رسید.

عبدالرضا دیانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: وام ودیعه مسکن برای دانشجویان وزارت بهداشت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در شهر تهران حدود ۷۰ میلیون تومان بود که این مبلغ امسال به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

وی افزود: سهم بنیاد ملی نخبگان از وام ودیعه مسکن دانشجویی در سال‌های گذشته ۱۲۰ میلیون تومان بود که امسال این سهم، ۱۵۰ میلیون تومان شد. این وام به دانشجویان نخبه متاهل تعلق می‌گیرد.

مدیر کل امور دانشجویی وزارت بهداشت گفت: در صورتی که یکی از زوجین دانشجو باشد، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان صندوق رفاه را دریافت می‌کند و درصورتی که زوجین هر دو دانشجو باشند، علاوه بر مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، می‌توانند مبلغ ۷۵ میلیون تومان هم اضافه دریافت کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: تا سال گذشته، ۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی لارستان مبلغ ۵۰ میلیون تومان به سهم صندوق رفاه از وام ودیعه مسکن اضافه می‌کردند.

دیانی گفت: امسال علاوه بر این ۳ دانشگاه، قرار است دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، لرستان و گیلان هم مبلغ ۵۰ میلیون تومان و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مبلغ ۷۰ میلیون تومان به سهم صندوق رفاه (که امسال ۱۵۰ میلیون تومان است) اضافه کنند.

وی افزود: مبلغ وام ودیعه مسکن دانشجویی بسته به شهر مورد تقاضا متفاوت است و این مبلغ در شهر تهران بیشتر از شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر و شهر‌های پایین ۵۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است.

مدیر کل امور دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: مبلغ وام دانشجویی علوم پزشکی برای دانشجویان با هر نوع مقطع تحصیلی یکسان است.

دیانی نسبت به برخی از انتقادات در رابطه با افزایش اجاره خوابگاه‌های متاهلی گفت: بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ تهران خوابگاه متاهلی ندارند و باید اماکنی را به عنوان خوابگاه اجاره کنند، باتوجه به افزایش تورم، این هزینه‌ها با تصمیم هیئت امنای دانشگاه‌ها میان دانشجو و دانشگاه تقسیم می‌شود.