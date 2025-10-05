پخش زنده
امروز: -
برداشت چغندر قند از مزارع استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بر اساس پیشبینیها، سطح زیر کشت ۲هزار و ۳۵۰ هکتار است و انتظار میرود بیش از ۱۲۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.
عسکر قنبری عدیوی گفت: سطح زیر کشت چغندر قند در استان ۲هزا و۳۵۰ هکتار است که توسط ۵۰۰ بهرهبردار کشت شده است.
وی افزود: این محصول بهعنوان یکی از کشتهای قراردادی بسیار موفق در کشور محسوب میشود و به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب در استان، معمولاً از عیار قند بالاتری نسبت به سایر مناطق برخوردار است.
قنبری میانگین عملکرد پیشبینی شده این محصول را بین ۵۰ تا ۵۵ تن در هکتار عنوان کرد و گفت: پیشبینی میشود در مجموع حدود ۱۲۰ هزار تن غده چغندر قند از مزارع استان برداشت شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: برداشت این محصول از اواسط مهرماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.
چغندر قند یکی از محصولات صنعتی بسیار مهم است که نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه کارخانههای قند دارد و کشت آن به عنوان ضامن تولید برای کشاورزان استان محسوب میشود.