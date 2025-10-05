به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ وی با ایجاد کارگاه و مغازه در فضای ۴۰ متری در کنار منزل، به تولید محصولات لبنی نیز می‌پردازد.

این بانوی کارآفرین با تولید محصولات ارگانیک، سالم وخوش طعم، توانسته علاوه بر اهالی روستا، مشتریانی در مشهد و شهر‌های اطراف جذب کند.

قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه فاروج در تهیه تجهیزات مورد نیاز، به این بانوی کارآفرین کمک کرده است.

البته این کار آفرین برای تولید فراوان و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، خواستار ادامه حمایت مسئولان هم شده است.