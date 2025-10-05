لزوم همکاری نخبگان با استانداری خراسان رضوی برای حل چالشهای جدی
اگر نسل جدید مدیران علمی را تربیت نکنیم، در آیندهای نزدیک با افت جدی در مدیریت کشور مواجه خواهیم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی دیشب در دیدار با نخبگان استان خراسان رضوی به مناسبت روز ملی نخبگان با تاکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان گفت: علاقهمندیم به هر شکل ممکن در خدمت نخبگان باشیم و از آنان برای حل مسائل و چالشهای جدی که با آنها مواجه هستیم، استمداد میطلبیم.
غلامحسین مظفری با اشاره به چالشهای جدی استان مانند بحران آب، ناترازیهای انرژی و مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تصریح کرد: باید ساختاری طراحی کنیم که بنیاد نخبگان به تناسب هر کارگروه اتاق اندیشهورزی استان، دو تا سه نفر معرفی کند تا عضو شوند.
استاندار خراسان رضوی افزود: خود بنیاد میتواند شورا یا تشکیلاتی برای حل مسائل کلان با تمرکز بر طرحهایی مانند برنامه هفتم توسعه، برش استانی آن و آمایش سرزمینی استان تشکیل دهد.
وی افزود: در شورای اداری آینده، رئیس بنیاد نخبگان استان باید حضور داشته باشد و توضیحاتی برای وظایف دستگاههای اجرایی و درخواستها از این دستگاهها مطرح کنند.
به گفته وی، کارگروه دانشگاهیان اتاق اندیشهورزی استان باید حداقل سه عضو هیات علمی معرفی کند تا در کارگروههای اتاق اندیشهورزی حضور یابند، زیرا وزن علمی آنها تصمیمگیریها را تقویت میکند.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: رویکرد ما افزایش ارتباطات و استفاده از ویژگیهای خاص استان است؛ استانی که حدود ۱۰ درصد مساحت و هشت درصد جمعیت کشور را در بر دارد و در بسیاری اوقات باید مسائل ملی را نیز بتواند مدیریت کند.
اعلام آمادگی نخبگان برای همکاری با استانداری
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: نخبگان حاضر در این جلسه اعلام آمادگی کردهاند که با استانداری و دستگاههای اجرایی همکاری کنند که این بسیار ارزشمند است اما مانع اصلی در مسیر توجه به نخبگان این است که نه دستگاههای اجرایی و نه دانشگاهها و اساتید، توجیه کافی ندارند و قانون جذب نخبگان و فرآیندهای آن بهدرستی تبیین نشده است که همین ناآگاهی باعث شده مشکلاتی در مسیر اشتغال و فعالیت نخبگان ایجاد شود.
محمدعلی نبی پور افزود: موضوع حمایت مالی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی ، انتخاب مدیران از میان نخبگان ، تعیین «راهنما» از میان مدیران ارشد برای نخبگان در راستای تجربهگردانی از دیگر مطالبات نخبگان است.
رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اطلاعرسانی همواره مشکل بنیاد بوده است و در سالهای گذشته دانشگاهیان، اساتید و بسیاری از سازمانها از وظایف خود در این حوزه آگاه نبودهاند.
مهدی فیضی افزود: واقعیت این است که بنیاد قوه اجرایی کافی ندارد و بسیاری از دستگاهها به راحتی از اجرای وظایف قانونی خود سرباز میزنند.
وی تصریح کرد: تقاضا دارم دستگاهها در جریان قانون جذب نخبگان قرار گیرند و این موضوع با جدیت از طریق استانداری پیگیری شود.