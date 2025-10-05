شرکت گاز استان مازندران: به‌دلیل اتصال شبکه جدید، جریان گاز در مرزن‌آباد و چند روستای اطراف از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه به مدت ۸ ساعت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شرکت گاز استان مازندران اعلام کرد: به‌دلیل اتصال شبکه جدید، جریان گاز در مرزن‌آباد و چند روستای اطراف از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه به مدت ۸ ساعت قطع خواهد شد.

در پی عملیات فنی در شبکه گازرسانی، مشترکین شهر مرزن‌آباد و روستاهای ناتر، بیجدنو، تله و فشکور با قطع موقت گاز مواجه خواهند شد.

شرکت گاز از مشترکین خواست در مدت قطع گاز، شیرهای وسایل گازسوز را بسته نگه دارند و از دست‌زدن به کنتور و رگلاتور خودداری کنند.