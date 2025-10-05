به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردار محمد علی نظری دربیست و دومین یادواره ۴۰ شهید بخش بلورد سیرجان گفت : جهاد در اسلام از جایگاه والایی برخوردار و یکی از مهمترین ارکان دینی است و ۴۵سال است ملت ایران مجاهدت می‌کند و این حس مجاهد بودن برای این ملت موجب شد تا در برابر دشمنان هرگز سر تعظیم نداشته باشند و مقتدر در مقابل خواسته های دشمن بایستند.

وی با بیان اینکه جهاد یکی از ویژگی‌های شاخص ملت ایران است، افزود: اگر جهاد صورت نمی‌گرفت انقلاب ما ۴۵ ساله نمی‌شد، بنابراین عامل اصلی پیروزی و موفقیت ما درگرو اطاعت از رهبری و همدلی و همراهی ملت ایران هست که در جنگ ۱۲ روزه اخیر این اصل مهم باز هم به اثبات رسید.

سردار محمد علی نظری با اشاره به اینکه جبهه مقابل ما جبهه کفر، نفاق، ظلم و ستم است، ادامه داد: یکی از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی ایران ایستادگی در مقابل جبهه باطل است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت:دشمن با تجزیه طلبی ، ترور ، تحریم ، جنگ سایبری الکترونیک و همه گزینه های روی میز نتوانست به اهداف خود برسد و امروز هم با اقتدار حضور مردم و همبستگی تحت ولایت و رهبری نظام را به جایی نمی برد.

وی در ادامه و بخش دیگری از سخنان با بیان این مطلب که در جنگ شناختی هدف تصرف مغزها، ذهن‌ها، قلب‌های انسان‌هاست، افزود: دنیا در حال تغییر و قدرت‌ها در حال جابه‌جایی است، وامروز ملت های جهان بیدار شدند و مقابل جنایات آمریکا و اسرائیل ایستادند و کاروان صمود نشانه این بیداری و قدرت ملت هاو مقابله با ظلم و استکباری است که همت‌و تلاش خود را برای کشتار مردم بی دفاع بکار گرفته اند و به خيال خام خود به پیروزی می رسند.