به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر فراشبند گفت: دوره تخصصی اصول پیمایش و ناوبری با حضور ۲۴ نفر از امدادگران در این شهرستان برگزار شد.

مصیب کریمی مقدم افزود: فراگیران در این دوره با تعاریف و اصطلاحات کوهنوردی، آشنایی با تجهیزات فردی و گروهی کوهنوردی، سنگ نوردی، نقشه خوانی، بیماری‌های کوهستان، انواع گره‌ها و جهت یابی آشنا شدند.

سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر فراشبند بیان کرد: در پایان دوره پس از برگزاری آزمون تئوری و عملی، به قبول شدگان گواهینامه دوره آموزشی داده شد.