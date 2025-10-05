آمبولانس‌های کهگیلویه و بویراحمد به نوسازی نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفارفرد با بیان اینکه در استان ۵۵ آمبولانس فعال است که بیشتر آنها عمر بیش از ۱۵ سال دارند، افزود: از سال گذشته تاکنون ۵ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس این استان اضافه شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان ادامه داد: در این استان ۵۴ پایگاه فعال اورژانس جاده‌ای و شهری داریم که به خاطر وضعیت مسیر‌های سخت گذر و خاکی چالش‌هایی که با آن روبه رو هستیم معمولا در پایگاه‌های جاده‌ای است.

غفارفرد اضافه کرد: در حال حاضر دو پایگاه‌ در حال ساخت استان کهگیلویه و بویراحمد خیرساز هستند که این دو پایگاه در شهرستان‌های چرام و بهمئی قرار دارند.