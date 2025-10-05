آمبولانسهای کهگیلویه و بویراحمد به نوسازی نیاز دارند
رئیس اورژانس بیمارستانی کهگیلویه بویراحمد گفت: بیشتر آمبولانسهای این استان با عمر بیش از ۱۵ سال به نوسازی نیاز دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد با بیان اینکه در استان ۵۵ آمبولانس فعال است که بیشتر آنها عمر بیش از ۱۵ سال دارند، افزود: از سال گذشته تاکنون ۵ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس این استان اضافه شده است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان ادامه داد: در این استان ۵۴ پایگاه فعال اورژانس جادهای و شهری داریم که به خاطر وضعیت مسیرهای سخت گذر و خاکی چالشهایی که با آن روبه رو هستیم معمولا در پایگاههای جادهای است.
غفارفرد اضافه کرد: در حال حاضر دو پایگاه در حال ساخت استان کهگیلویه و بویراحمد خیرساز هستند که این دو پایگاه در شهرستانهای چرام و بهمئی قرار دارند.
وی گفت: سازمان اورژانس کشور و وزارت بهداشت این نگاه را دارند که همه آمبولانسهای کشور به سمت نوسازی حرکت کرده و تعویض شوند که ما در این زمینه نقش پیگیری کننده را داریم و قطعا تا سالهای آینده تعداد بیشتری از آمبولانسهای استان نوسازی خواهند شد.