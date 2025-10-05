

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به تفویض اختیارات هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به هیات رییسه کمیته، علی داودی از وزنه‌برداری و مریم بربط از جودو به عنوان پرچمداران ایران در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض ۲۰۲۵ انتخاب شدند.

این بازی‌ها ۱۶ آبان به طور رسمی با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز و ۳۰ آبان خاتمه می‌یابد.