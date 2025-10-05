پخش زنده
چهارمحال و بختیاری بزرگترین تولید کننده ورق قلع اندود خاورمیانه به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن ورق قلع اندود با کیفیت ویژه و با عرض ۵۵۰ تا ۱۰۵۰ میلیمتر در این کارخانه تولید میشود که بیشتر این محصول در صنایع بستهبندی مواد غذایی ستفاده میشود.
محصولات فولادی این کارخانه علاوه بر یک ۱۰۰ واحد صنعتی در سطح کشور به کشورهای روسیه عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، عمان و لبنان صادر میشود.
در مرحله توسعه این کارخانه با سرمایهگذاری ۴۵ میلیون دلار در آینده نزدیک سالانه ۱۵۰ هزار تن رق سیاه مورد نیاز کارخانه به عنوان مواد اولیه در همین واحد صنعتی تولید میشود.
برای راه اندازی این واحد صنعتی ۶هزر میلیارد تومان هزینه شده است و هم اکنون ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و هزار نفر به صورت غیر مستقیم در این واحد صنعتی مشغول به کار هستند.
تولید ورقهای فولادی قلع اندود با ضخامت ۱۲ صدم تا نیم میلیمتر از ویژگیهای محصولات تولید شده در این واحد صنعتی به شمار میرود.
این کارخانه در منطقه صنعتی شهرستان فرخشهر واقع است.