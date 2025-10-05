پخش زنده
امروز: -
محمدجواد ملکی، به نخستین اردوی تیم ملی فوتسال جانبازان و توانیابان کشور دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدجواد ملکی بازیکن جوان و با استعداد یزدی، به نخستین اردوی تیم ملی فوتسال جانبازان و توانیابان کشور دعوت شد. این اردو با هدف آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در مسابقات جهانی اسپانیا، از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ مهرماه در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار میشود.
حضور این بازیکن یزدی در جمع ملیپوشان، نشانهای از رشد و پیشرفت ورزشکاران توانیاب استان یزد در عرصههای ملی و بینالمللی است.