به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از تشکیل تیم ویژه نظارتی به منظور تشدید بازرسی بر بازار فرآورده‌های پروتئینی خبر داد.

آقای محمودی با اشاره به دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی درباره نحوه فعالیت و رعایت ضوابط بهداشتی و توزیعی در کشتارگاه‌های طیور و واحد‌های عرضه‌کننده مرغ، اعلام کرد: بازرسی‌های گسترده‌ای در سطح بازار انجام شد که طی آن نزدیک به ۱۵ واحد و محموله مربوطه مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی افزود: بیشترین شکایات مربوط به افزایش قیمت مرغ قطعه‌بندی شده، کمبود مرغ گرم و عرضه احتمالی این محصول به سایر استان‌ها بود.

مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: در این عملیات نظارتی، دو واحد متخلف در حوزه قطعه‌بندی مرغ شناسایی شدند که برخورد قانونی با این واحد‌ها در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم جهت اعمال قانون پیگیری خواهد شد.

محمودی در پایان تأکید کرد که سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به‌منظور تضمین سلامت و رضایت مصرف‌کنندگان، نظارت بر بازار فرآورده‌های پروتئینی را با جدیت ادامه خواهد داد.