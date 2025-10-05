به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ به مناسبت هفته نیروی انتظامی، صبح امروز بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی به همراه معاونان و مدیران کل ستادی استانداری با سردار مطهری‌زاده فرمانده انتظامی استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار استاندار خراسان شمالی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه در برقراری نظم و امنیت عمومی قدردانی کرد و گفت: نیروی انتظامی یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت و آرامش اجتماعی است و نقش بی‌بدیلی در خدمت‌رسانی به مردم دارد.

نوری افزود: امنیت امروز جامعه، حاصل تلاش، همت و ازخودگذشتگی نیرو‌های خدوم انتظامی است و همه دستگاه‌ها باید در مسیر پشتیبانی از مأموریت‌های این نیرو گام بردارند.

در این دیدار، سردار مطهری‌زاده فرمانده انتظامی خراسان شمالی نیز با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های هفته نیروی انتظامی، بر تداوم تعامل و همکاری متقابل بین دستگاه‌های اجرایی و پلیس استان برای ارتقای امنیت و آرامش عمومی تأکید کرد.