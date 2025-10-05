مادر یک شهید در فریمان، هشت هزار مترمربع زمین را در قالب زکات مستحبی، به کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان اعطا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: مادر شهید «محمدتقی پاکدل» با حضور در دفتر اسناد رسمی، این زمین را به کمیته امداد اهدا کرد اما براساس شروط تعیین‌ شده وی، این زمین باید به صورت انحصاری برای ساخت نیروگاه خورشیدی به یاد و اسم فرزند شهیدش، مورد استفاده قرار گیرد.

مهدی ناصری افزود: خواهران و برادران این شهید گرانقدر نیز با حضور در دفتر اسناد، ضمن اعلام رضایت کامل، با مادر بزرگوار شهید همراهی و برای تسهیل و پیگیری هرچه سریع‌ تر مراحل اداری و قانونی، وکالت فروش دائم زمین را به کمیته امداد امام خمینی (ره) اعطا کردند.

او ادامه داد: قرار است کمیته امداد شهرستان فریمان با اخذ مجوز رسمی از استان و دریافت موافقت اصولی، یک نیروگاه خورشیدی ۴۰۰ کیلوواتی با نام «شهید محمدتقی پاکدل» را امسال در این زمین بسازد.

به گفته وی، پیش بینی شده است درآمد و منافع حاصل از تولید برق در این طرح، به صورت مستقیم به ۸۰ خانواده تحت حمایت کمیته امداد شهرستان فریمان اختصاص یابد.