

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن نامه این اتحادیه بعه شرح زیر است ؛

بسم الله الرحمن الرحیم

🔻ربایش کشتی‌های کاروان صمود بدست رژیم آپارتایدی صهیونیست در آب‌های آزاد بین‌المللی، اقدامی آشکار در نقض قوانین بین‌المللی و اصول دریانوردی است که تنها قسمتی کوچکی از کارنامۀ سیاه ۸۰ سالۀ غده سرطانی غرب آسیا محسوب می‌شود. ما دانشجویان عدالتخواه نیز با قلبی مملو از خشم و اندوه نسبت به جنایت‌های وحشیانۀ رژیم کودک‌کش و علیه مردم غزه، اقدام غیرقانونی این رژیم در ربایش کشتی‌های «کاروان صمود» را محکوم می‌کنیم. امروز موقف خیزش یکپارچۀ تمامی آزادی‌خواهان جهان در برابر قریب به یک قرن اشغال و شرارت نظیر هدف قرار دادن مراکز درمانی، کشتار جمعی غیرنظامیان و استفاده از قحطی به‌عنوان سلاحی جنگی است؛ و کاروان صمود تنها گامی ابتدایی و جلوه‌ای از خیزش جهانی آزادی‌خواهان بوده است.

🔻تاریخ نشان داده است که اصول اخلاقی و موجودیتی به نام رژیم صهیونیستی همواره در نقطه مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. اینک نیز با بازداشت مسافران کاروان صمود و انتقال آنان به زندان «کتسیعوت» ـ که سابقه‌ای طولانی در شکنجه و کشتار مردم فلسطین دارد ـ بیم آن وجود دارد تا به این انسان‌های بی‌گناه که سمبل آزادی‌خواهی هستند مورد آزار و شکنجه‌های وحشیانۀ رژیم قرار گیرند. اتفاقی که رویکرد همیشگی دولتمردان خونخوار صهیونیست در قبال مظلومان بوده است.

🔻ما از دولت‌های جهان، به‌ویژه کشور‌های اروپایی که بخش قابل توجهی از مسافران این کاروان را تشکیل می‌دهند، می‌خواهیم تا با رویکردی فعال و شجاعانه در برابر این اقدام بزدلانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی ایستادگی کنند و مرعوب لابی صهیونیستی نشوند. امروز که مردم شما به این آگاهی از لزوم ایستادگی در برابر جنایات اسرائیل رسیده‌اند شما نیز در نقطه عطفی از تاریخ قرار گرفته‌اید. زمان آن رسیده تا از هویت مستقل کشورهایتان دفاع کنید و این بار تمام قد حقوق شهروندان خود را از قلدر‌ها و قداره‌کش‌های دنیا مطالبه کنید.

🔻در صورت بازگشت اعضای کاروان صمود به کشور مبدا ، اسرائیل نباید از این اقدام غیرقانونی در آب‌های آزاد و به قحطی کشاندن مردم غزه به واسطه ممانعت از رسیدن کمک‌های بشردوستانه بدون هزینه خلاص شود. نباید فراموش کرد که جنایت اصلی در غزه تمام نشده است. امروز در غزه از فرط گرسنگی سنگ به شکم می‌بندند. امروز باید تمامی ملت‌ها به طور یکپارچه به سوی اقداماتی همچون قطع روابط دیپلماتیک، اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، برخورد‌های حقوقی و ایجاد جبهه‌ای جهانی علیه این رژیم حرکت کنند. این اقدام مؤثرترین گام در مسیر حمایت از ارزش‌های اخلاقی و عدالت جهانی است.