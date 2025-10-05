به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، گروهی از پزشکان متخصص از استان‌های تهران، اصفهان، کرمان و خوزستان در قالب گروه پزشکی دستان مهربان به بخش سرآسیاب یوسفی اعزام شدند و خدمات متنوع بهداشتی و درمانی را به مردم این منطقه ارائه کردند.

بخشدار سرآسیاب یوسفی گفت: با همکاری گروه پزشکی دستان مهربان طرح خدمات دهی پزشکی به روستا‌های کمتر برخوردار در بخش سرآسیاب، با اعزام پزشکان متخصص، پزشک عمومی، کارشناسان درمانی، ماما، پرستار، دارو یار، پزشک روانشناس و اعصاب و روان اجرا شد.

سلمان اَرنَواز افزود: در این طرح خدمات بهداشتی، درمانی و رایگان به بیش از ۵۰۰ نفر از مردم شهر سرآسیاب یوسفی و روستا‌های این بخش ارائه شد

وی اضافه کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه بهداشتی و تغذیه سالم، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، آشنا کردن شهروندان با بیماری دیابت، توزیع بسته‌های دارویی، ویزیت رایگان، تست فشار و قند خون، پزشک زنان و زایمان، انجام تست پاپ اسمیر و غربالگری سرطان رحم از جمله خدمات رایگان این کاروان سلامت در این بخش بود.

بخشدار سرآسیاب یوسفی، درمان رایگان، تحویل دارو به بیماران، ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به مردم و دانش آموزان این منطقه را از دیگر برنامه‌های این کاروان برشمرد و گفت: تا پایان امسال به بخش سرآسیاب یوسفی در شهرستان بهمئی خدمات درمانی رایگان ارائه می‌شود.

مسئول تیم و گروه پزشکی دستان مهربان تهران هم گفت: در این طرح، علاوه بر معاینه و درمان بیماران و تامین داروی مورد نیاز آنان، خدمات پزشک عمومی، دندانپزشکی، خدمات دارویی، مراقبت و شناسایی بیماری‌های غیر واگیر به همراه تست فشار خون ٬ نمونه گیری برای سنجش میزان قند و چربی خون، اندازه گیری قد و وزن نیز توسط این تیم پزشکی به مراجعه کنندگان ارائه شد.

حدیثه قدرشناس با اشاره به اینکه این گروه پزشکی- درمانی بیشتر به نقاط محروم، سخت گذر و دور افتاده خدمات دهی کردند افزود: بیش از ۲۰۰ قلم دارو شامل دارو‌های بیماری‌های قلبی، گوارشی، فصلی و عفونی، دندان درد، مسمومیت غذایی، اعصاب و روان به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار داده شد.

قدرشناس جامعه هدف این طرح را گروه‌های آسیب پذیر مثل کودکان زیر ۶ سال، افراد سالخورده، زنان و مردان، بیماران دیابتی، فشار خون، بیماران قلبی و زنان باردار اعلام کرد و ادامه داد: اجرای این طرح خداپسندانه در هفته‌ها و ماه‌های آینده در مناطق مختلف کشور به صورت رایگان ادامه دارد و گروه پزشکی دستان مهربان به مناطق دور افتاده و کمتر برخوردار اعزام می‌شود.