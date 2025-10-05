به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و به نقل از روابط عمومی بیمارستان ضیایی، این اقدام در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با شرکت آهن و فولاد ارفع و با پیگیری‌های نماینده اردکان به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد ریال صورت گرفت.

دستگاه یورووات هوشمند، در حوزه جراحی‌های اورولوژی به کار گرفته می‌شود و با مدیریت هوشمند مایعات، کنترل دقیق فشار و دما و تضمین استریلیته آب، نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کیفیت عمل‌های اورولوژی ایفا می‌کند.