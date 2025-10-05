به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صداو سیما گفت: ۲۳ کانتینر بیمارستان سیار بنیاد برکت وارد شهرستان عشق آباد شدند و در حال استقرار هستند.

گنجی افزود: بیمارستان سیار ۹۲ تختخوابی بنیاد برکت شامل بخش‌های جراحی، اتاق عمل و بخش‌های بستری و برپایی، آزمایشگاه، دندانپزشکی، بینایی سنجی، داروخانه و... از چهارشنبه شانزدهم مهر ماه به مدت ده روز در استادیوم نجات آباد شهرستان عشق آباد به مردم منطقه خدمات رایگان ارائه خواهد کرد.