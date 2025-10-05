نخستین نمایشگاه آرد و نان با هدف توانمندی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود از ۱۵ مهر به مدت سه روز در نمایشگاه بین المللی همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان گفت: همچنین هدف از برگزاری این نمایشگاه تبادل دانش، تجربیات، گسترش و همکاری‌های اقتصادی بین بخش غلات، آرد و نان است.

حسین خوانساری افزود: مزایا و اولویت برگزاری نمایشگاه، ایجاد زمینه تعامل مستقیم بین حلقه‌های زنجیره تامین کالا‌های اساسی شامل کشاورزان، کارخانه‌ها و واحد‌های نانوایی است.

او تاکید کرد: هم اینک نانوایی‌ها فقط آرد را در واحد خود می‌بینند، اما با حضور در این نمایشگاه چگونگی تکامل آرد، و زنجیره کامل از تولید تا مصرف را مشاهده می‌کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان، از دیگر رویکرد‌های این نمایشگاه را ترویج فرهنگ مصرف نان سالم دانست و افزود: دانش آموزان با حضور در این نمایشگاه و بازی با خمیر و ابزار نانوایی از نزدیک، با این ابزار و نحوه تولید و پخت نان آشنا می‌شوند.

خوانساری گفت: برای سلامت مردم نان کامل سبوس در نانوایی‌های استان عرضه می‌شود و یک بخش از نمایشگاه نیز به این موضوع، مبنی بر کاشت گندم در مزرعه، برداشت، حمل گندم، آزمایش و تولید ۶ نوع آرد اختصاص دارد.

او همچنین تصریح کرد: استان، کمبودی در آرد و گندم ندارد و بخشی از آرد و گندم به صورت ریلی و جاده‌ای به ۱۰ استان صادر می‌شود.

خوانساری گفت: رسول نجفیان هنرمند و بازیگر با سابقه کشور به عنوان سفیر فرهنگی آرد و نان همچنین ملیکا زارعی (خاله شادونه) برای اجرای برنامه‌های شاد برای کودکان با رویکرد نان سالم در این نمایشگاه حضور می‌یابند.