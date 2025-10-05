پخش زنده
امروز: -
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تأمین اعتبار همه پروژههای نیمهتمام گردشگری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما یدالله رحمانی گفت: تصمیمات و دستورات وزارت میراث فرهنگی برای بهرهگیری استان از تسهیلات گردشگری، دستاوردهای بسیار خوبی به همراه دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عزم دولت برای ایجاد اشتغال در بخش گردشگری، افزود: در حال حاضر ۴۲ طرح نیمهتمام گردشگری در استان وجود دارد و با وعدههای مساعد وزیر، مطمئن هستیم که اعتبار لازم برای همه این طرح ها تأمین خواهد شد.
رحمانی با بیان اینکه از مجموعه ۲ هزار اثر تاریخی بلادشاپور ظرفیت خوبی برای توسعه است، تصریح کرد: ۸۸۰ اثر استان ثبت ملی و بافت تاریخی دهدشت ثبت جهانی شد که ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه صنعت گردشگری دارد.
او با اشاره به گلایههای مردم از وعدههای عملینشده گذشته، تأکید کرد: قول میدهیم این طرح مهم بالاخره به سرانجام برسد و وارد چرخه گردشگری شود تا ظرفیتهای تاریخی استان یکبار برای همیشه فعال شود.