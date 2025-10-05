پخش زنده
امروز: -
ارتش پاکستان نگرانی خود را در مورد اظهارات «تحریکآمیز» رهبران هند ابراز کرد و هشدار داد که درگیری بعدی بین دو کشور میتواند به «ویرانی فاجعهبار» منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیانیه ارتش پاکستان یک روز پس از آن منتشر شد که ژنرال «اوپندرا دویودی» فرمانده ارتش هند به اسلام آباد هشدار داد که نیروهایش دفعه بعد خویشتنداری نشان نخواهند داد و اگر میخواهد جایگاه خود را در نقشه جهان حفظ کند، باید «حمایت» از تروریسم را متوقف کند.
خبرگزاری آناتولی در گزارش خود آورده است: پیش از این، «راجنات سینگ» وزیر دفاع هند روز پنجشنبه گفته بود هرگونه ماجراجویی پاکستان در منطقه «سر کریک» با پاسخی «قوی و قاطع» مواجه خواهد شد که میتواند «تاریخ و جغرافیا را تغییر دهد».
منطقه مذکور یک خور جزر و مدی ۹۶ کیلومتری مورد مناقشه بین گجرات هند و استان سند پاکستان است.
ارتش پاکستان در بیانیه خود همچنین اعلام کرد: «ما با نگرانی شدید اظهارات توهمآمیز، تحریکآمیز و میهنپرستانهای را که از بالاترین سطوح نهاد امنیتی هند منتشر میشود، مشاهده کردهایم.»
در بخش دیگری از این بیانیه همچنین ذکر شده است: «در مواجهه با اظهارات بسیار تحریکآمیز ما هشدار میدهیم که درگیری آینده ممکن است به ویرانی فاجعهباری منجر شود. در صورت شروع دور جدیدی از خصومتها، پاکستان عقبنشینی نخواهد کرد. ما قاطعانه و بدون هیچ تردیدی با خویشتنداری پاسخ خواهیم داد. پاکستان قابلیت و قطعیت لازم برای مقابله و حمله به هر وجب از خاک دشمن را دارد.»
ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد: «این بار ما افسانه مصونیت جغرافیایی را در هم خواهیم شکست و دورترین نقاط سرزمین هند را هدف قرار خواهیم داد.»
جنگ چهار روزه بین هند و پاکستان در ماه مه امسال با حمله ۲۲ آوریل به تفرجگاه توریستی پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند آغاز شد.
دهلی این حمله را به اسلام آباد نسبت داد، اما اسلام آباد مسئولیت آن را رد کرد و خواستار تحقیقات بیطرفانه شد. اما هند «عملیات سیندور» را آغاز کرد و مکانهایی را در پاکستان هدف قرار داد که با واکنش نظامی پاکستان همراه شد.