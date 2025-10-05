به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد محجوبی در نشست با بهره برداران شهرستان بهاباد که در راستای رویداد آبی این شهرستان برگزار شد، به همکاری خوب بهره برداران در نصب کنتور هوشند اشاره کرد و گفت: ۹۴ درصد از چاه‌های کشاورزی و ۸۴ درصد از چاه‌های صنعتی این شهرستان به کنتور هوشمند مجهز هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون بر‌ روی ۷۲ حلقه چاه صنعتی و کشاورزی کنتور هوشمند آب و برق نصب شده است، افزود: ۵۰ چاه کشاورزی و ۲۲ چاه صنعتی در این شهرستان دارای کنتور هوشمند هستند.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد به وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی و دشت‌های این شهرستان اشاره و ابراز کرد: در دشت بهاباد سالیانه به طور متوسط ۵۰ سانتیمتر افت سطح آب وجود دارد.

محجوبی با بیان اینکه مجموع کسری تجمعی مخزن دشت بهاباد ۳۱۱ میلیون متر‌مکعب است، بیان کرد: کسری مخزن این دشت در سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون متر مکعب بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه مدیریت مصرف آب از سوی کشاورزان لطمه‌ای به کشاورزی آن‌ها وارد نمی‌کند، گفت: منابع آبی استان یزد ضعیف و کم رمق است که اگر مدیریت مصرف در منابع آبی اعمال شود به کشاورزی آسیبی وارد نمی‌شود.

وی ابراز کرد: اصلاح پروانه‌ها باتوجه به پتانسیل سفره و قوانین بالادستی و سند سازگاری با کم آبی می‌شود.

محجوبی در پایان گفت: برای فشار کمتر بر روی بخش کشاورزی و کشاورزان، براساس سند سازگاری با کم آبی استان اعمال برنامه اصلاح و تعدیل چاه‌های کشاورزی گام به گام و تا سال ۱۴۱۱ انجام می‌شود.