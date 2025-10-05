سردار نگهبان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ ثبت شده که از این تعداد، ۲۰۰ هزار تماس حاوی اطلاعات مردمی بوده است. این موضوع نشان‌دهنده همراهی و همکاری مطلوب مردم با پلیس است.

وی با اشاره به ارتباط مثبت میان مردم و پلیس افزود: شعار هفته فراجا امسال «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» نام‌گذاری شده که نقشه راه پلیس استان یزد نیز بر همین مبناست؛ یعنی با مشارکت مردم و با بهره‌گیری از پلیسی حرفه‌ای و مجهز به دانش روز، بتوانیم بالاترین سطح خدمات را به شهروندان ارائه دهیم.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: در بازه زمانی هفته فراجا تا سال آینده، پلیس استان با هدف تسهیل‌گری در ارائه خدمات، ارتقای سطح خدمات‌رسانی، مردم‌داری و مردم‌یاری برنامه‌های متعددی را دنبال می‌کند.

سردار نگهبان با اشاره به وضعیت شاخص‌های امنیتی استان گفت: در زمینه سرقت منزل نیز نسبت به سال گذشته کاهش ۳۸ درصدی ثبت شده است و سایر شاخص‌ها از جمله «کشف به کشف»، «کشف به وقوع»، «وقوع به وقوع» و «دستگیری به دستگیری» همگی روندی رو به رشد و ارتقا دارند.

وی ادامه داد: تلاش پلیس استان این است که با همکاری مردم و مجاهدت مأموران انتظامی، سطح امنیت را از دل کویر تا مرکز شهر یزد افزایش دهد.

فرمانده انتظامی استان یزد درباره برنامه‌های ارتقای ضریب امنیتی گفت: در حوزه نیروی انسانی، تجهیزات، پایش تصویری، هوشمندسازی پلیس و به‌روزرسانی خودروهای گشتی توفیقات خوبی حاصل شده است و مردم استان در روزها و ماه‌های آینده نتایج این اقدامات را از نزدیک مشاهده خواهند کرد.

سردار نگهبان در پایان تأکید کرد: هدف پلیس استان ایجاد و تثبیت امنیت و تقویت احساس امنیت در بین مردم است. وی گفت: «سطح حضور پلیس را پررنگ‌تر می‌کنیم و با اجرای طرح‌های پیش‌دستانه، پیشگیرانه و مقابله‌ای در نقاط مختلف، اجازه نخواهیم داد هیچ نقطه‌ای از استان یزد با ناامنی یا احساس ناامنی روبه‌رو شود.»