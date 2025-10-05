به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: پاسگاه محیط بانی باقران، در عرصه‌ای به مساحت نیم هکتار (۵۰۰ متر مربع) و با زیربنای ۲۱۸ متر مربع و سایت قرنطینه با زیربنای ۹۴ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و سیصد میلیون تومان، در حال احداث است که در حال حاضر میزان پیشرفت فیزیکی پاسگاه محیط بانی ۶۵ درصد و سایت قرنطینه ۴۵ درصد ارزیابی شده است.

خانی افزود: پاسگاه‌های محیط بانی به عنوان خطوط اول دفاع از منابع طبیعی و حیات وحش، نقش غیر قابل انکاری در حفاظت از محیط زیست و گونه‌های در حال انقراض ایفا می‌کنند و این مراکز با نظارت و کنترل مناطق حفاظت‌شده، مانع از تجاوز به زیستگاه‌های طبیعی و شکار غیرقانونی می‌شوند.

منطقه حفاظت شده باقران از سال ۱۳۹۸، توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور، جزو مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی قرار گرفته، گونه غالب منطقه قوچ و میش و پستانداران دیگر مانند کل و بز، گرگ، روباه، شغال، خرگوش، تشی، انواع جوندگان و پرندگانی مانند کبک، تیهو، انواع باقرقره، چکاوک، کمرکولی و ... در این منطقه زیست می کنند.