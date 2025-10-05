پخش زنده
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی سمنان گفت: کاروانسرای تاریخی شاهعباسی این بنای عصر صفوی، آماده واگذاری مدتدار به بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بهمن اخلاقی گفت: پس از آزادسازی کامل کاروانسرای شاه عباسی سمنان پس از ۴۰ سال، جلسه ویژه شورای فنی میراثفرهنگی استان با حضور مدیران، کارشناسان و مسئولان شهری برگزار خواهد شد تا جزئیات طرحهای مرمت و ساماندهی کاروانسرای شاهعباسی بررسی و تصمیمگیری شود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزد: این نشست نقطه آغاز برنامهریزیهای دقیق برای تبدیل این اثر تاریخی به یک مرکز شاخص گردشگری و فرهنگی در استان خواهد بود.
او با اشاره به آزادسازی کامل حریم این بنای تاریخی بیان کرد: کاروانسرای شاهعباسی سمنان پس از ۴۰ سال از بند دیوارها و ساختمانهای مزاحم رها شد و امروز نمای بصری آن برای شهروندان و گردشگران آشکار است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان اظهار کرد: تخریب کامل ساختمانهای دادگاه انقلاب و زندان در حریم این کاروانسرا نقطه عطفی در مسیر احیای هویت تاریخی شهر سمنان به شمار میرود.
او تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال برای مرمت این اثر هزینه شده ، اما تکمیل طرحهای احیا و مرمت نیازمند سرمایهگذاری بیشتر است.
اخلاقی تشریح کرد: این بنا براساس ماده ۲۷ قانون، آماده واگذاری مدتدار به بخش خصوصی است تا در قبال هزینه مرمت از آن بهرهبرداری شود.
کاروانسرای شاهعباسی سمنان در سال ۱۳۵۲ به ثبت ملی رسید. این اثر تاریخی بیش از چهار دهه به عنوان زندان مورد استفاده قرار گرفت و سرانجام در تابستان ۱۴۰۴ با برچیده شدن دیوارها و بناهای مزاحم به صورت کامل آزادسازی شد.