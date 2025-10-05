

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جام‌جهانی چوگان ۲۰۲۵ به میزبانی ایالات متحده امریکا از امروز آغاز و تیم‌های حاضر به مصاف هم خواهند رفت.

در دیدار اول و افتتاحیه این دوره از رقابت‌ها از ساعت ۱۳ به وقت محلی (۲۰:۳۰ به وقت ایران) تیم فرانسه به مصاف آرژانتین خواهد رفت و پس از آن در ساعت ۱۵ (۲۲:۳۰ به وقت ایران) تیم میزبان، آمریکا رو در روی گواتمالا خواهد ایستاد.

پس از صادر نشدن روادید کامل برای تمامی بازیکنان تیم ملی چوگان ایران که با تاریخ سازی به جام جهانی صعود کرده بود، با تصمیم فدراسیون جهانی چوگان تیم ملی پاکستان بعنوان نماینده زون E جایگزین ایران شد.

پاکستان در انتخابی جام‌جهانی نتیجه را به ایران واگذار کرده بود و پس از کارشکنی آمریکا در صدور روادید برای ملی‌پوشان کشورمان، جایگزین آنها شد. حمزه مواز بازیکن سرشناس تیم ملی پاکستان به دلیل مصدومیت این تیم را همراهی نخواهد کرد.

مسابقات جام‌جهانی چوگان با حضور کشور‌های آمریکا، فرانسه، پاکستان، ایتالیا، گواتمالا و آرژانتین پیگیری خواهد شد.