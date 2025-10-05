به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن وحید، معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه از پهنه ۱۲۵ میلیون هکتاری در حوزه آبخیز کشور، حدود ۳۲ میلیون هکتار کار آبخیزداری انجام شده، اظهار داشت: برای اجرای آبخیزداری در حدود ۹۰ میلیون هکتار کار باقی مانده به همیازی هخمه جانبه دستگاه ها و مشارکت مردمی نیاز داریم.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی کشور یکی از راهکاری اساسی برای تعدیل بخش زیادی از بحران‌ها به ویژه در بخش آب و فرسایش خاک، در میان، کوتاه و درازمدت را اجرای درست و دقیق برنامه‌های بخش منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دانست و گفت: پروژه‌های آبخیزداری می‌تواند از فرسایش خاک جلوگیری کند.

وحید با بیان اینکه اجرای کارهای آبخیزداری سفره آب‌های زیرزمینی را تقویت و تولید علوفه کند و از بعد اقتصادی می‌تواند اثربخش باشد، افزود: در همین رابطه به ازای هر ریال هزینه کردن در حوزه آبخیزداری، ۴.۶ برابر می‌تواند اثر اقتصادی برای مردم داشته باشد و حدود ۶۰ درصد کاهش خسارت سیل را در بردارد.