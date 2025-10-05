پخش زنده
امروز: -
رانندگان بوکانی موفق به کسب مقامهای برتر در دو بخش آقایان و بانوان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: مسابقات اتومبیلرانی سرعت (درگ) شمالغرب کشور به میزبانی شهر ارومیه و در دهکده تفریحی چیچست برگزار شدورانندگان بوکانی در این مسابقات عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشتند.
نصرالهی افزود:در این رقابتها بیش از ۵۴۰ راننده حرفهای از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، اردبیل و همدان در دو بخش آقایان و بانوان و در دو مسافت ۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی اظهارداشت: در این مسابقات، میلاد مهربخش موفق به کسب مقام قهرمانی در کلاس منهای ۱۸۰۰ متر ۲۰۰ - مقام قهرمانی در کلاس پلاس ۱۸۰۰ متر ۲۰۰ - مقام قهرمانی در کلاس پلاس ۱۸۰۰ متر ۴۰۰ و عنوان نایبقهرمانی در کلاس منهای ۱۸۰۰ متر ۴۰۰ شد. در بخش بانوان، خانم الهه مینهمراد از بوکان توانست در رقابتهای ۴۰۰ متر عنوان سوم کشور را از آن خود کند.
این رقابتها با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد و آقای کامران شاهمرادی، رئیس کمیته درگ شهرستان بوکان نیز در این مسابقات بعنوان سرپرست تیم حضور داشت.
در پایان، از قهرمانان و مدالآوران با اهدا لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد.