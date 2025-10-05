به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اجلاسیه ملی شهید معظم حاج محمدحسین موحدین (جوکار) و شهدای کارمند کشور با حضور آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، سیدمهدی طلائی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۲۶۴ شهید کارمند استان یزد، از نقش‌آفرینی این قشر والامقام در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مردم شهیدپرور استان همراه بود، یاد و خاطره شهدای منتسب به اداره‌کل راه‌آهن یزد نیز گرامی داشته شد.

هدف از این اجلاسیه، تبیین نقش شهدای کارمند در دوران دفاع مقدس و الگوسازی از آنان برای نسل امروز بوده است.