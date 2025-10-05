پخش زنده
رئیس گروه امور هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان از قرار گرفتن ۱۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه در فهرست برگزیدگان مرحله نهایی سیامین المپیاد علمی-دانشجویی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فاطمه حسینی گفت: در رشته طراحی صنعتی این المپیاد حانیه بداقی موفق به کسب رتبه ۱۴، رادمهر فریدونیان موفق به کسب رتبه ۱۶، فاطمه سفیدیان موفق به کسب رتبه ۲۳، مهتاب قجر موفق به کسب رتبه ۲۵، سیده سارا نجومی زاده موفق به کسب رتبه ۲۷ و امیر محمد دانشور موفق به کسب رتبه ۳۶ شدند.
حسینی افزود: همچنین سروش زرنگ و فاطمه قربان زاده در رشته زیست شناسی به ترتیب رتبههای ۱۰ و ۳۵ و مهدیه احمدی و امیر حسین مهری در رشته مهندسی مواد و متالورژی به ترتیب رتبههای ۲۰ و ۲۲ را بدست آوردند.
رئیس گروه امور هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان خاطر نشان کرد: دارندگان رتبههای ۱ تا ۱۵ میتوانند با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور درخواست صدور گواهی خود را به صورت الکترونیکی ثبت و در صورتیکه در زمان ثبتنام حائز شرایط بودهانداز ۱۵ مهر به منظور استفاده از آئیننامههای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای معرفی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسیارشد، به درگاه اطلاعرسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی مراجعه و فرم درخواست معرفینامه را به صورت الکترونیکی تکمیل و ارسال کنند.