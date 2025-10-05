نواختن زنگ آغاز به کار مدرسه تلویزیونی ایران به زودی در رسانه ملی، ساخت چندین مجموعه تلویزیونی تا پایان سال ۱۴۰۵ و ساخت یک مجموعه کره‌ای در شبکه تهران، خبر‌های امروز «پشت صحنه»، است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زنگ آغاز به کار مدرسه تلویزیونی ایران به زودی نواخته می شود در رسانه ملی فاصله. عدالت آموزشی هدف این مدرسه است. این رویداد با همکاری وزارت آموزش و پرورش انجام می شود.

۱۶ مجموعه تلویزیونی در حال تولید و قرار است نوروز و رمضان ۱۴۰۵ مهمان سیما شود. این مجموعه ها در گونه‌های مختلف کمدی، دفاع مقدس و تاریخی، ساخته می شوند.

یک مجموعه کره‌ای در شبکه تهران در واحد دوبلاژ سیما آماده پخش شد. این مجموعه کمدی - تاریخی محصول ۲۰۲۴ است.