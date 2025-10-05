به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نقده از آغاز برداشت سیب درختی از باغات شهرستان نقده خبر داد و افزود: برداشت سیب درختی از باغات شهرستان نقده از اول مهر شروع و تا اوایل آبان ادامه دارد.

سید کریم ابراهیم‌زاده با اشاره به اینکه از ۸هزار و ۵۰۰ هکتار باغات این شهرستان ۷هزار هکتار به باغ سیب اختصاص دارد، تصریح کرد: ارقامی که در این باغات کشت شده سیب قرمز -سیب زرد- سیب سبز و تعدادی از رقم‌های جدید هستند که در بین کشاورزان ترویج و کشت شده است، این ارقام، چون پایه رویشی یا نهالی نیستند نسبت به باغات بذری از سال دوم میوه دهی دارند مصرف آب کمی دارند و برداشت آن برای کشاورز و کارگران راحت و مقرون به صرفه است.

وی همچنین با اشاره به پیش بینی عملکرد ۵۵ تن در هکتار، ادامه داد: محصول برداشتی ۱۵ درصد به صورت صنعتی ۲۰ درصد به صورت تازه خوری مصرف می‌شود مابقی در ۳۴ سردخانه شهرستان نقده انبار و به کشور‌های حوزه خلیج فارس، هندوستان، پاکستان و افغانستان صادر می‌شود.

پیش بینی می‌شود امسال از باغات این شهرستان ۱۲۰ هزار تن سیب برداشت شود که با برداشت این محصول در آذربایجان غربی این شهرستان رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.