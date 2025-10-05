پخش زنده
صد و دومین دوره مسابقه دوچرخه سواری جاده جیرو دل امیلیا از سری پروتور ۲۰۲۵ در ایتالیا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابت که به مسافت ۱۹۹.۲ کیلومتر از میراندولا تا سان لوکا برگزار شد به این شرح است:
۱- آیزاک دل تورو از مکزیک - تیم الامارات ۴:۴۶:۱۰ ساعت
۲- توماس پیدکاک از انگلیس - کیو پرو یک ثانیه اختلاف
۳- لنی مارتینس از فرانسه - ویکتوریوس ۵ ثانیه اختلاف
در تور جیرو دل امیلیا کاستانته جیراردنیو از ایتالیا با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی رکورد دار است.