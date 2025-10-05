

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابت که به مسافت ۱۹۹.۲ کیلومتر از میراندولا تا سان لوکا برگزار شد به این شرح است:

۱- آیزاک دل تورو از مکزیک - تیم الامارات ۴:۴۶:۱۰ ساعت

۲- توماس پیدکاک از انگلیس - کیو پرو یک ثانیه اختلاف

۳- لنی مارتینس از فرانسه - ویکتوریوس ۵ ثانیه اختلاف

در تور جیرو دل امیلیا کاستانته جیراردنیو از ایتالیا با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی رکورد دار است.