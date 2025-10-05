رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیروان گفت: دورهمی‌های خانوادگی، به منظور ایجاد شادابی و نشاط، همراه با انجام یک سری مسابقات ورزشی و بالا بردن سطح مهارت‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛علی خالق زاده افزود: این دورهمی ورزشی خانوادگی در قالب طرح ملی بانوان ورزشی و با هدف ایجادشادی، نشاط، تحرک و سلامتی بین تمام گروه‌های سنی در خانواده‌ها همراه با تغذیه سالم، تحرک، بدن سالم و محیط زیست تمیز و پاکیزه برگزار شد.

پاکسازی محیط زیست، برگزاری مسابقات بین سنی (سه نسل در یک قاب) و اهدای دو دستگاه دوچرخه به قید قرعه بین شرکت کنندگان از دیگر برنامه‌های این دورهمی خانوادگی ورزشی بود.